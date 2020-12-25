Макгрегор снова станет отцом

18:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что скоро снова станет отцом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Спортсмен опубликовал в соцсети фото с двумя детьми и невестой Ди Девлин. В описании к посту Макгрегор указал, что его ждет большой год, и добавил эмодзи младенца.
С ожидаемым пополнением в семье бойца уже поздравила сестра Эрин Макгрегор, наиболее известная по одной из версий шоу "Танцы со звездами".
Ранее Конор Макгрегор оказался в центре скандала после того, как его вызвал на бой YouTube-блогер Джейк Пол. Как заявил Пол, причиной стало то, что боец оскорблял жену другого спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
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