Макгрегор снова станет отцом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что скоро снова станет отцом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Спортсмен опубликовал в соцсети фото с двумя детьми и невестой Ди Девлин. В описании к посту Макгрегор указал, что его ждет большой год, и добавил эмодзи младенца.



С ожидаемым пополнением в семье бойца уже поздравила сестра Эрин Макгрегор, наиболее известная по одной из версий шоу "Танцы со звездами".

Ранее Конор Макгрегор оказался в центре скандала после того, как его вызвал на бой YouTube-блогер Джейк Пол. Как заявил Пол, причиной стало то, что боец оскорблял жену другого спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

