Макгрегора задержали за эксгибиционизм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора задержали на Корсике за эксгибиционизм.

Как пишет AFP, жалобу на спортсмена подали 10 сентября. Макгрегор отметился непристойным поведением в баре.

Речь также идет о сексуальном домогательстве. Представитель спортсмена отверг все обвинения в адерс Макгрегора.

В настоящий момент боец уже допрошен и отпущен. 32-летний ирландец находится на острове вместе со своей невестой.

Ранее Макгрегор напал на пожилого посетителя паба в Дублине после того, как тот отказался пробовать виски его бренда.

До этого он подрался в другом пабе Дублина после слов "русские избили тебя". Тогда Макгрегор ударил мужчину о барную стойку, спровоцировав потасовку.

В 2019 году Макгрегор был задержан полицией в Майами-Бич из-за того, что разбил телефон своего фаната, который сфотографировал бойца.