Макгрегора задержали за эксгибиционизм

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора задержали на Корсике за эксгибиционизм.
Как пишет AFP, жалобу на спортсмена подали 10 сентября. Макгрегор отметился непристойным поведением в баре.
Речь также идет о сексуальном домогательстве. Представитель спортсмена отверг все обвинения в адерс Макгрегора.
В настоящий момент боец уже допрошен и отпущен. 32-летний ирландец находится на острове вместе со своей невестой.
Ранее Макгрегор напал на пожилого посетителя паба в Дублине после того, как тот отказался пробовать виски его бренда.
До этого он подрался в другом пабе Дублина после слов "русские избили тебя". Тогда Макгрегор ударил мужчину о барную стойку, спровоцировав потасовку.
В 2019 году Макгрегор был задержан полицией в Майами-Бич из-за того, что разбил телефон своего фаната, который сфотографировал бойца.
Макгрегора обвинили в эксгибиционизме
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