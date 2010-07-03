Видео нападения Макгрегора на пожилого посетителя бара появилось в Сети

Фото: YouTube/TMZSports

В Сети появилось видео нападения ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на одного из посетителей бара в Дублине.

Кадры случившегося с камер видеонаблюдения опубликовал портал TMZ Sport. Указывается, что инцидент произошел в апреле 2019 года.

Макгрегор посетил бар и угостил всех собравшихся виски собственного бренда, однако пожилой мужчина не захотел пробовать напиток.

После этого боец поставил перед ним рюмку, но тот снова ответил отказом. Неизвестно, обменивались ли они словами. Однако Макгрегор неожиданно ударил мужчину по лицу.

При этом оппонент едва отреагировал, не поворачиваясь в сторону бойца и продолжая сидеть на стуле. Два человека сразу вывели Макгрегор из заведения.

Отмечается, что полиция Дублина начали расследование инцидента, однако его итоги неизвестны.

31-летний ранее уже нападал на человека в пабе Дублина после слов "русские избили тебя". Тогда Макгрегор ударил мужчину о барную стойку, спровоцировав потасовку.

11 марта Макгрегор был задержан полицией в Майами-Бич из-за того, что разбил телефон своего фаната, который сфотографировал бойца около отеля.

5 апреля 2018 года в Нью-Йорке Макгрегор бросил в автобус, в котором находилась команда российского бойца Хабиба Нурмагомедова, металлическую тачку и разбил окно.