Бой Конора и Хабиба: величайший поединок или афера десятилетия

В эти выходные любители смешанных единоборств дождались главного боя последних лет – UFC объявило о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор 6 октября проведут поединок на турнире в Лас-Вегасе. Россиянин попытается защитить титул чемпиона турнира в легком весе, а ирландец – вернуть славу самого крутого бойца планеты. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает историю противостояния двух спортсменов и объясняет, почему не стоит так сильно верить в ажиотаж вокруг их поединка.

Конор Макгрегор. Фото: АР/John Locher

Спорт, где крутятся большие деньги, обречен превращаться в шоу. Далеко ходить не надо: Международный кубок чемпионов, где самые лучшие (читай: самые популярные) футбольные клубы мира играют в Северной Америке, Европе и Азии на потеху публике, – яркий пример того, как можно эффективно вытряхивать деньги даже на товарищеских матчах.

Если же брать спортивные единоборства, то самый каноничный образец – это рестлинг. Это даже не спорт, а шоу в чистом виде. Но с элементами спорта. У этого есть огромная аудитория, причем достаточно много приходили и все еще приходят посмотреть на это вживую. Но практически все (за исключением, пожалуй, детей и совсем наивных) знают, что никакой борьбы между соперниками нет. Разве что за гонорары с организаторами за пределами ринга.

Поэтому постепенно все словесные баталии, оскорбления противника и даже летающие в рестлеров стулья на ринге приелись. То ли дело профессиональный спорт (например, бокс), где до недавнего времени это было почти в новинку. Публичное оскорбление соперника перед боем или чтобы просто поднять хайп вокруг своей персоны – то есть трэштокинг – было уделом великих или эксцентричных. Сейчас же это едва ли не обязательная программа для любого профессионального боксера.

В этом плане MMA вобрал в себя все самое важное из бокса и пошел еще дальше. Смешанные единоборства (или, как их иногда называют, бои без правил) оказались гораздо зрелищнее почти академических десятираундовых (а то и двенадцатираундовых) боев. Поэтому в главном MMA-турнире, который организовывал UFC, всегда было "мясо". И если в боксе чем выше уровень соперников, тем обычно скучнее матч, то здесь все было совсем наоборот.

Другое дело, что для того, чтобы привлечь аудиторию, между бойцами должен быть определенный конфликт. И здесь в дело снова вмешивается трэштокинг. На заре своей карьеры Хабиб Нурмагомедов с большим уважением относился к Конору Макгрегору. Ирландец отвечал россиянину тем же. В твиттере Хабиба даже сейчас можно найти их совместное фото после одного из поединков Макгрегора в 2014 году.

Но чем больше рос статус обоих бойцов, тем неизбежнее был и их конфликт в рамках UFC. Первый звоночек случился в 2016 году, и отчасти этому невольно способствовали сами организаторы. Тогда Нурмагомедов должен был биться за титул в легком весе на турнире UFC 205 с Эдди Альваресом. Но в последний момент американец решил провести бой с Макгрегором, а Хабибу пришлось сразиться с Майклом Джонсоном. В итоге и ирландец, и россиянин выиграли. А расстроенный Нурмагомедов после боя заявил в адрес Макгрегора, что "хочет драться с этим цыпленком".

Но это было только начало. Пока организаторы UFC пытались договориться о бое Нурмагомедова и Макгрегора, перепалки в соцсетях между бойцами лишь нарастали. И не только в интернете, но и в жизни. В том же 2016 году спортсмены поговорили на высоких тонах во время взвешивания к UFC 205 в Нью-Йорке. В этом же году конфликт достиг предела. Сначала Хабиб на турнире UFC 223 вместе со своими ребятами устроил стычку с бойцом команды Макгрегора и его основным спарринг-партнером Артемом Лобовым. Причина заключалась в том, что Лобов в одном из интервью допустил нелестные выражения в адрес Нурмагомедова.

Ответ Конора на нападку Хабиба не заставил себя ждать. Однако месть ирландца оказалась куда более безбашенной. Макгрегор и компания его друзей напали на автобус с участниками UFC 223, среди которых был Нурмагомедов. Сам Конор бросил в стекло автобуса металлическую тележку. Из-за этой выходки Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире, а самому ирландцу грозило до семи лет тюрьмы с депортацией за пределы США без права дальнейшего въезда в страну. Но Макгрегор отделался всего лишь пятью днями общественных работ.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: ТАСС/Jason Silva/Zuma

Не прошло и двух недель с оглашения приговора, как UFC объявило о поединке Хабиба против Конора. Если снизить градус конфликта, снять красивую вывеску "бой века" и оставить весь трэштокинг в стороне, то нас с вами ждет противостояние двух сильнейших бойцов, которые уже давно не встречались с достойными соперниками под эгидой UFC.

Да, Макгрегор дрался с Флойдом Мейвейзером, а Нурмагомедов выиграл титул UFC в легком весе. Но в первом случае ирландец участвовал в поединке однозначно ради денег и к тому же, бился по правилам бокса. А во втором Хабибу противостоял Эл Яквинта, вышедший на ринг вместо Энтони Пэттиса, который должен был выступить вместо Макса Холлоуэя, заменившего травмированного Тони Фергюсона. В общем, седьмая вода на киселе. Понятное дело, что в этой ситуации Нурмагомедов обязан был выигрывать.

Тем не менее, у Хабиба есть все, чтобы одолеть Конора. Ирландец наверняка окажется лучше в стойке (хотя в этом компоненте Нурмагомедов значительно прибавил за последние годы), но в партере россиянину практически нет равных. Главное для отечественного спортсмена – навязать свои условия и измотать соперника, при этом грамотно работая в обороне. А затем, если дело дойдет до пятого раунда, дожать Конора мощной атакой.

Так или иначе, даже победа Хабиба не закончит споры вокруг того, кто из бойцов круче. Макгрегор – самый популярный и самый богатый участник UFC. Но защита титула поможет Нурмагомедову достигнуть пика своей карьеры и стать однозначно самым узнаваемым российским спортсменом за рубежом. А это дороже любых гонораров.

Тимур Фехретдинов