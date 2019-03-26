Бойца Макгрегора допросили по делу о сексуальном насилии

Полиция Ирландии проводит расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которые в адрес бойца Конора Макгрегора.
По данным газеты The New York Times, женщина, имя которой не называется, обратилась в полицию в декабре 2018 года. Она отметила, что инцидент произошел в отеле на окраине Дублина.
После этого правоохранители в январе арестовали Макгрегора для дачи показаний, но затем освободили. Пока обвинения в адрес 30-летнего бойца не доказаны, но расследование продолжается.
Конора Макгрегора заподозрили в изнасиловании
26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию. За свою карьеру он провел 25 поединков, 21 из которых выиграл и в четырех потерпел поражение.
Он стал первым бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях – полулегком и легком весе. Последний бой Макгрегора завершился поражением от россиянина Хабиба Нурмагомедова.
12 марта экс-чемпиона UFC арестовали в Майами-Бич по обвинению в разбое. Боец выбил телефон из рук мужчины, который попытался его снять у выхода из отеля, потом несколько раз наступил на мобильный, а затем и вовсе забрал телефон и ушел.
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