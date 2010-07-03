Конор Макгрегор объявил о "выходе на пенсию"

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Известный ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию. Об этом спортсмен написал в Twitter.

Ирландец уточнил, что завершает карьеру в спорте, который "формально называется "смешанные единоборства". Теперь Макгрегор намерен присоединиться к бывшим партнерам уже "на пенсии".

"С меня Пина Колада, ребята", – написал ирландец.

Запись собрала более 16 тысяч комментариев и свыше 40 тысяч "лайков". Многие поклонники смешанных единоборств были шокированы решением ирландца.

Конор Макгрегор выступал под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Завоевывал чемпионские пояса в полулегком и легком весе. В 2014 году был признан лучшим международным бойцом.

Последний поединок в UFC Макгрегор провел 6 октября 2018 года. Ирландец встретился с Хабибом Нурмагомедовым и потерпел поражение в титульном поединке. Таким образом, российский боец является действующим чемпионом UFC в легком весе.

