Спарринг-партнера Макгрегора дисквалифицировали на семь месяцев

Спарринг-партнер бойца ММА Конора Макгрегора Диллон Дэнис дисквалифицирован на семь месяцев за потасовку после боя ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Решение вынесла атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), сообщает американский портал MMA Junkie.
Также 25-летнего Дэниса обязали выплатить штраф в размере 7500 долларов. Срок дисквалификации ведет отсчет с 6 октября 2018 года.
В ночь на 7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя между командами бойцов завязалась потасовка.
Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, Макгрегора – на шесть. Кроме того, россиянин выплатил 500 тысяч долларов штрафа.
На счету Дэниса один бой в смешанных единоборствах. В марте 2018 года на турнире организации Bellator он победил болевым приемом американца Кайла Уокера.
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