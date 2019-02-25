Спарринг-партнера Макгрегора дисквалифицировали на семь месяцев

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Спарринг-партнер бойца ММА Конора Макгрегора Диллон Дэнис дисквалифицирован на семь месяцев за потасовку после боя ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Решение вынесла атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), сообщает американский портал MMA Junkie.

Также 25-летнего Дэниса обязали выплатить штраф в размере 7500 долларов. Срок дисквалификации ведет отсчет с 6 октября 2018 года.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя между командами бойцов завязалась потасовка.

Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, Макгрегора – на шесть. Кроме того, россиянин выплатил 500 тысяч долларов штрафа.

На счету Дэниса один бой в смешанных единоборствах. В марте 2018 года на турнире организации Bellator он победил болевым приемом американца Кайла Уокера.