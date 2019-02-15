Нурмагомедов выплатил штраф по решению NSAC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, имеющий титул чемпиона UFC, выплатил штраф, назначенный Атлетической комиссией штата Невада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Речь идет о 500 тысячах долларах. Вся сумма поступила в NSAC. Кроме того Хабиб оплатил штрафов за своих товарищей, устроивших драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором и стоимость услуг адвоката.
В конце января комиссия дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.
Дисквалификацию можно было сократить при участии Нурмагомедова в социальной рекламе, однако спортсмен отказался от этого. Позже спортсмен заявил о планах вернуться в октагон в ноябре.
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