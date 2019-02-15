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15 февраля, 23:21

Нурмагомедов выплатил штраф по решению NSAC

спорт

15 февраля, 23:21

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Фото: ТАСС/PA Images/Matt McNulty

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, имеющий титул чемпиона UFC, выплатил штраф, назначенный Атлетической комиссией штата Невада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Речь идет о 500 тысячах долларах. Вся сумма поступила в NSAC. Кроме того Хабиб оплатил штрафов за своих товарищей, устроивших драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором и стоимость услуг адвоката.

В конце января комиссия дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

Дисквалификацию можно было сократить при участии Нурмагомедова в социальной рекламе, однако спортсмен отказался от этого. Позже спортсмен заявил о планах вернуться в октагон в ноябре.

спорт

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