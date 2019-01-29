Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев. Такое решение принято в связи с дракой после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора.

Вердикт вынесла Атлетическая комиссия штата Невада, сообщает телеканал Москва 24. Также российскому спортсмену придется выплатить штраф размере 500 тысяч долларов.

Конор Макгрегор, в свою очередь, дисквалифицирован на шесть месяцев за потасовку после боя. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 октября. Ирландцу также придется выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

В ночь с 6 на 7 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин устроил перепалку с командой соперника. После этого он перелез через ограждение, в зрительном зале началась непродолжительная потасовка, которая перешла в октагон.

За инцидентом последовали разбирательства: Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов.

В активе Хабиба Нурмагомедова 27 боев по правилам смешанных единоборств. Во всех поединках он одержал победы.