Конора Макгрегора арестовали в США по обвинению в разбое

Фото: AP/TASS/Theodore Parisienne

Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конора Макгрегора арестовали в Майами-Бич по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.

Как говорится в заявлении полиции американского штата Флорида, боец выбил телефон из рук мужчины, который попытался его снять у выхода из отеля. После этого Макгрегор несколько раз наступил на мобильный, а затем и вовсе забрал телефон и ушел.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.



5 апреля 2018 года в Нью-Йорке Макгрегор напал на автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ирландец бросил в автобус металлическую тачку и разбил окно. Позже он сам пришел в полицию, откуда его в наручниках доставили в суд.

В ходе разбирательства Макгрегор пошел на сделку со следствием и был приговорен к пяти дням общественных работ. Также суд обязал его посетить курсы самоконтроля.