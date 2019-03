Конора Макгрегора арестовали в США по обвинению в разбое

Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конора Макгрегора арестовали в Майами-Бич по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.

Как говорится в заявлении полиции американского штата Флорида, боец выбил телефон из рук мужчины, который попытался его снять у выхода из отеля. После этого Макгрегор несколько раз наступил на мобильный, а затем и вовсе забрал телефон и ушел.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8