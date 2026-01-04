Форма поиска по сайту

04 января, 13:29

Общество

Наталья Сергунина: Востребованность курсов столичного "Технограда" выросла на 20 процентов

Фото: пресс-служба ДПиИР

В 2025 году в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ прошли обучение 12 тысяч человек, что на 20% больше, чем в 2024-м. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, все обучающиеся получали знания, которые помогут им работать с производственным оборудованием, цифровыми инструментами, а также творческими проектами. В этом году были учтены запросы москвичей, поэтому в комплексе появились новые курсы. 14 дополнительных программ посвящены искусственному интеллекту и информационным технологиям. Часто горожане выбирали аналитику данных, видеопродакшен, цифровой дизайн, маркетинг, автоматизацию бизнес-процессов.

Наибольшее количество человек проходили обучение на направлении "Нейросети: от теории к практике – инструменты для будущего". Его выбрали около тысячи человек. Многим пришлись по вкусу и программы, связанные с кино, медиа и промышленностью.

Выпускник курса по углубленному использованию ИИ в бизнес-процессах Максим Комаринский рассказал, что благодаря обучению получил четкие рабочие кейсы и сценарии. Особенно он оценил раздел про генеративный ИИ, в ходе обучения горожане учились применять его инструменты на практике.

Выпускница программы "Управление проектом в области ИТ" Ольга Бурцева рассказала, что курс улучшил ее резюме. Она пришла в "Техноград" для систематизации уже имеющихся навыков.

В прошлом году с "Техноградом" стали сотрудничать многие столичные организации. С их поддержкой горожане учились управлять проектами, заниматься дизайном продукции, получали навыки 3D-моделирования.

Появились и флагманские курсы, которые сочетают онлайн-лекции и практические занятия с экспертами. Участникам необходимо было также выполнять задания от городских технологических компаний. Этот проект получил получил диплом лауреата Всероссийской премии HR-специалистов и брендов "ТОП50HR" "HR и развитие территорий". В следующем году планируется программа будет расширена.

Ранее Сергунина сообщала, что с мая 2020 года в Москве проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений. За все время участники программы заключили свыше 2 тысяч контрактов с Москвой. Например, несколько организаций приобрели устройство для выявления перегрева электрооборудования после его успешных испытаний на объектах столичной инфраструктуры. Общая сумма контрактов составила 9,5 миллиона рублей.

обществогород

