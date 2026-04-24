Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у острова Крит

У берегов греческого острова Крит было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,8. Об этом сообщает Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 76 километрах северо-восточнее города Ираклион. Очаг залегал на глубине в 13 километров.

Данных о жертвах или разрушениях нет. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло у побережья Индонезии, его магнитуда составила 5,5. Эпицентр находился в 133 километрах к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек.

До этого в Японии из-за землетрясения в Тихом океане объявили угрозу цунами. Высота первой волны оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров.

Метеорологическое управление оценило магнитуду произошедшего землетрясения в 7,7.