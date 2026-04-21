Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение зафиксировано у побережья Индонезии, его магнитуда составила 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 133 километрах к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Японии из-за землетрясения в Тихом океане объявили угрозу цунами. Она действовала в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо.

Спустя некоторое время к берегу Иватэ пришла первая волна цунами. Ее высота оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров.

Метеорологическое управление оценило магнитуду произошедшего землетрясения в 7,7. На северо-востоке страны вырос риск крупного землетрясения магнитудой 8.