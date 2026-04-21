21 апреля, 07:14

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение зафиксировано у побережья Индонезии, его магнитуда составила 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 133 километрах к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Японии из-за землетрясения в Тихом океане объявили угрозу цунами. Она действовала в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо.

Спустя некоторое время к берегу Иватэ пришла первая волна цунами. Ее высота оценивалась в 40 сантиметров, позже волны достигали 70 сантиметров.

Метеорологическое управление оценило магнитуду произошедшего землетрясения в 7,7. На северо-востоке страны вырос риск крупного землетрясения магнитудой 8.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

