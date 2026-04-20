NHK: первая волна цунами пришла к побережью префектуры Иватэ в Японии

Первая волна цунами обрушилась на побережье префектуры Иватэ в Японии. Изначальная высота составила 40 сантиметров, передает телеканал NHK.

Прилив зафиксирован в море. В настоящее время он движется к Иватэ и Аомори. Метеорологи предполагают, что следующие волны могут быть еще выше, и настоятельно призывают граждан избегать прибрежных зон.

При этом максимальная высота цунами в районе префектуры достигла 80 сантиметров. В связи с этим в Иватэ приступили к эвакуации не менее 20 тысяч человек. В то же время в городе Оцути планируется вывезти 9,64 тысячи жителей, а в Камаиси – 11 тысяч.

Японское метеорологическое управление объявило об угрозе цунами 20 апреля. Волны до 3 метров могут достигнуть, помимо Иватэ, побережий и других северо-восточных префектур, включая Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо.

Причиной стало землетрясение, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку. Его магнитуда составила 7,5 балла. При этом максимальная интенсивность подземных толчков достигла 5 баллов с плюсом по принятой в Японии семибалльной шкале.