В Индонезии после мощного землетрясения магнитудой 7,4 объявлена тревога цунами

Индонезийские сейсмологи объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья страны. Соответствующее сообщение опубликовала индонезийская служба раннего предупреждения.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к востоку от города Манадо (провинция Северный Сулавеси), где проживают 451 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

При этом ученые отмечают, что данные о магнитуде расходятся. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8, тогда как индонезийские сейсмологи – в 7,6.

Ранее в районе префектур Тотиги и Ибараки в Японии произошло землетрясение магнитудой 5. Толчки также ощущались в центральной части Токио. При таких показателях в помещениях возможно падение мебели и повреждение дорожного покрытия.