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06 июня, 08:39

Политика

Захарова опровергла слухи об отставке Лаврова

Фото: kremlin.ru

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров продолжает работать на благо своей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ.

Таким образом она опровергла слухи о том, что Лавров хочет уйти в отставку. По ее словам, эта информация не соответствует действительности, ее распространением занимаются недруги. Она добавила, что глава внешнеполитического ведомства является "великим дипломатом и руководителем", и что он работает дальше.

"И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались", – передает ее слова телеканал "360".

Ранее Захарова опровергла слухи о том, что во время пресс-конференции Лаврова из зала вывели журналиста. Инцидент произошел 15 мая – представитель СМИ слишком громко включил звук на телефоне. Министр дважды попросил его не мешать и обратился к охране, а также пошутил, что если мужчина не отдаст гаджет, то может быть применено оружие

Захарова объяснила, что после двух просьб сделать звук тише журналисту предложили убрать телефон, на что мужчина согласился. В результате конференция продолжилась штатно.

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