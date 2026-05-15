Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 12:14

Политика

Лавров сделал замечание мешавшему ему журналисту

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание журналисту во время выступления на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Присутствовавший на мероприятии представитель СМИ громко включил на телефоне перевод речи главы МИД, после чего Лавров ненадолго прервался.

"Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?" – обратился он к журналисту по-английски.

Однако это не помогло, и громкие звуки продолжились. Тогда министр еще раз попросил мужчину выйти. После этого Лавров обратился к охране с просьбой вывести журналиста из зала и добавил, что, если он не отдаст телефон, может быть применено оружие.

В прошлом году глава МИД РФ с юмором отреагировал на активность прессы перед переговорами президентов России и Белоруссии. Тогда он произнес фразу: "Нафиг я сюда пришел?"

Позже реплику Лаврова использовали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – футболки с цитатой министра раздавали посетителям.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика