МИД РФ призвал россиян избегать опасных районов в Персидском заливе из-за эскалации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам при посещении региона Персидского залива следует избегать потенциально опасных районов, а также не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Об этом сообщает МИД России.

В связи с эскалацией в регионе гражданам стоит соблюдать максимальную осторожность, принимать меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. В МИД также посоветовали следить за предупреждениями местных властей и дипломатических ведомств РФ.

В случае появления угроз рекомендуется немедленно укрыться в безопасные местах и воздержаться от публикации в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по республике в качестве ответной меры на атаки Ирана по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп указывал, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Позже он заявлял, что Соединенные Штаты, вероятно, будут управлять Ормузским проливом.

