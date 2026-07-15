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Новости

15 июля, 16:16

Город

Дворец госуслуг на ВДНХ не будет работать с 16 по 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дворец госуслуг на ВДНХ не будет работать с 16 по 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичных центров предоставления государственных услуг "Мои документы".

Причина – проведение на территории выставочного комплекса фестиваля VK Fest – 2026. В связи с этим горожан попросили заранее планировать визит.

На время ограничений забрать готовые документы можно будет в центре "Госуслуг" района Алексеевского. Он находится по адресу улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3.

VK Fest – 2026 пройдет в столице 18 и 19 июля. На Синюю сцену выйдут, в частности, IOWA, группа PIZZA и OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене появятся Антоха МС, Lida, SALUKI и Слава КПСС, а на Фиолетовой – SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

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