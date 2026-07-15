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15 июля, 16:49

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Хирург Ширинбек: средний возраст заболеваемости варикозом снизился до 35 лет

Средний возраст заболеваемости варикозом снизился до 35 лет

Фото: depositphotos/photographee.eu​

Средний возраст пациентов с варикозным расширением вен снизился с 50 до 35 лет. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал флеболог и хирург Олими Ширинбек.

По его словам, болезнь может проявиться в более раннем возрасте, причем как у мужчин, так и у женщин.

"Чаще всего речь идет о начальных проявлениях заболевания, когда появляются сосудистые звездочки или такие жалобы, как тяжесть в ногах, отеки, утомляемость к концу дня", – подчеркнул он.

Специалист отметил, что на раннее развитие варикоза влияет сидячий образ жизни – россияне большую часть дня проводят сидя. Кроме того, играет роль и наследственность. Также воздействие оказывают избыточная масса тела, недостаток физической активности, длительные статические нагрузки, гормональные изменения и курение.

Помимо этого, в России увеличилась заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой – в 19,3 и 5,6 раза соответственно. Также по итогам 2025 года в 1,5 раза возросло количество случаев заражения внебольничной пневмонией.

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