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15 июля, 23:57

Политика

В МИД РФ заявили, что опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС очевидна как никогда

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опасность нахождения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи ЗАЭС сейчас очевидна как никогда.

В МИД РФ выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В заявлении ведомства также отмечается, что подобными ударами по инфраструктуре АЭС украинские власти пытаются оказать давление на Россию.

Кроме того, там подчеркнули, что Киев использует эту тактику для шантажа своих западных союзников, преследуя цель выбить у них больше финансовой помощи и вооружений.

Трагедия произошла днем в среду, 15 июля. Удар БПЛА был нанесен по служебному автомобилю станции, в результате чего, помимо главного инженера, погиб также водитель. О характере атаки как о спланированном теракте ранее заявил и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

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