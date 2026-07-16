Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 15:59

Политика

Посольство РФ в Австралии осудило статью с призывом "убивать русских"

Фото: 123RF.com/gusharr19

Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность из-за использования языка ненависти в отношении русских в местных СМИ и заявлениях политиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Поводом для заявления стала публикация газеты The Australian с заголовком о подготовке украинских военных австралийскими инструкторами. В материале приводится фраза о том, что обучение направлено на то, чтобы украинские военнослужащие "лучше убивали русских".

В российском посольстве заявили, что подобные формулировки являются проявлением языка ненависти, направленного против целой группы людей. Дипломаты также обратили внимание, что публикацию разместил на своем официальном сайте теневой министр обороны Австралии сенатор Джеймс Патерсон.

Подобные высказывания, отметили в дипмиссии, фактически воспринимаются в австралийском общественном и политическом поле как допустимые.

Ранее МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Ведомство отметило, что за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии случился резкий всплеск русофобии, который поддерживается на государственном уровне.

Читайте также


политиказа рубежом

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика