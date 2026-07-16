Посольство РФ в Австралии осудило статью с призывом "убивать русских"

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Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность из-за использования языка ненависти в отношении русских в местных СМИ и заявлениях политиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Поводом для заявления стала публикация газеты The Australian с заголовком о подготовке украинских военных австралийскими инструкторами. В материале приводится фраза о том, что обучение направлено на то, чтобы украинские военнослужащие "лучше убивали русских".

В российском посольстве заявили, что подобные формулировки являются проявлением языка ненависти, направленного против целой группы людей. Дипломаты также обратили внимание, что публикацию разместил на своем официальном сайте теневой министр обороны Австралии сенатор Джеймс Патерсон.

Подобные высказывания, отметили в дипмиссии, фактически воспринимаются в австралийском общественном и политическом поле как допустимые.

Ранее МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за отказа стран Прибалтики прекратить политику ущемления в отношении русскоязычного населения. Ведомство отметило, что за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии случился резкий всплеск русофобии, который поддерживается на государственном уровне.