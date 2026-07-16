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16 июля, 16:34

Шоу-бизнес

Певица Кеша попросила поклонников присылать ей человеческие зубы

Фото: ТАСС/AP Photo/Jordan Strauss

Американская певица Кеша заявила, что коллекционирует человеческие зубы. Их ей присылают поклонники, сообщает metro.co.uk.

История началась с того, что один из фанатов сообщил о выпавшем у его ребенка молочном зубе. Тогда артистка попросила отдать его ей. Сейчас у певицы уже свыше тысячи зубов.

"Я поп‑звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Вы смываете их в унитаз? Отдайте их мне", – сказала исполнительница.

По ее словам, из таких сувениров она сделала себе серьги, ожерелье, корону и ремень. Другие зубы хранятся у артистки дома в маленьких баночках.

"Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено)", – призналась певица.

Также она коллекционирует и удаленные зубы кошек. Кеша заявляла в подкасте Call Her Daddy, что они напоминают ей о любимых питомцах.

Ранее британка заявила о желании удалить все зубы. Она долгое время испытывает сильные боли и стоматологические проблемы. Это связано с аутоиммунным заболеванием, которое ей диагностировали.

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