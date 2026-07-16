Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 15:52

В мире
Главная / Новости /

France 24: закон об эвтаназии одобрен во Франции

Закон об эвтаназии одобрен во Франции

Фото: 123RF.com/agcreativelab

В парламенте Франции приняли закон, разрешающий эвтаназию. Инициативу поддержал 291 депутат, 241 выступил против, сообщил телеканал "360" со ссылкой на телеканал France 24.

Право на эвтаназию получат совершеннолетние пациенты с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии. При этом главное условие – стойкая физическая или психологическая боль, которую невозможно снять существующими методами лечения.

После получения разрешения медкомиссии и завершения срока для обдумывания пациент должен сам ввести себе смертельный препарат. Сделать это может и медик, однако только если больной по физическим причинам не способен сделать это самостоятельно.

Ранее процедуру эвтаназии провели неизлечимо больному ребенку младше 12 лет в Нидерландах. При этом фактические обстоятельства дела, в том числе точный возраст, диагноз и личные данные пациента, не уточняются.

По факту случившегося проверку начала прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, соответствовали ли действия медработника всем требованиям национального законодательства.

Читайте также


за рубежом

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика