France 24: закон об эвтаназии одобрен во Франции

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В парламенте Франции приняли закон, разрешающий эвтаназию. Инициативу поддержал 291 депутат, 241 выступил против, сообщил телеканал "360" со ссылкой на телеканал France 24.

Право на эвтаназию получат совершеннолетние пациенты с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии. При этом главное условие – стойкая физическая или психологическая боль, которую невозможно снять существующими методами лечения.

После получения разрешения медкомиссии и завершения срока для обдумывания пациент должен сам ввести себе смертельный препарат. Сделать это может и медик, однако только если больной по физическим причинам не способен сделать это самостоятельно.

Ранее процедуру эвтаназии провели неизлечимо больному ребенку младше 12 лет в Нидерландах. При этом фактические обстоятельства дела, в том числе точный возраст, диагноз и личные данные пациента, не уточняются.

По факту случившегося проверку начала прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, соответствовали ли действия медработника всем требованиям национального законодательства.