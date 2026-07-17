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17 июля, 08:39

Экономика

США увеличили импорт российского сыра до рекордного уровня

Фото: 123RF.com/stylephotographs

США за период с января по май 2026 года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы в 133 800 долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, известные с 1992 года.

За тот же период 2025 года Соединенные Штаты ввезли из РФ сыр на 96 300 долларов, то есть импорт за год вырос в 1,4 раза. Несмотря на это, доля России от всех поставок составила менее 1%.

По итогам января–мая 2026 года больше всего сыра США закупили у Италии, Франции и Испании – свыше 210 миллионов, 121 миллион и почти 48 миллиона долларов соответственно.

Ранее экспорт российских шоколадных кондитерских изделий увеличился на 16% и достиг 985 миллионов долларов в 2025 году. До этого рекорд по экспортной выручке пришелся на 2021 год, когда показатель составил 864 миллиона долларов.

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