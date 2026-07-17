Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 11:44

Происшествия

В Москве задержали иностранных студентов за поджог релейных шкафов

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве задержали двух иностранных студентов, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Волк рассказала, что с одним из студентов в мессенджере связался незнакомец, который предложил совершить преступление за деньги.

Ранее похожий инцидент произошел около железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге. Там 15-летний подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию. Он выполнял задание куратора, которое получил в одном из мессенджеров. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

До этого суд приговорил двух подростков к шести годам лишения свободы за серию поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне.

"Московский патруль": школьник поджег АЗС в Подольске

Читайте также


происшествия

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика