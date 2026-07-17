17 июля, 11:44Происшествия
В Москве задержали иностранных студентов за поджог релейных шкафов
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
В Москве задержали двух иностранных студентов, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Волк рассказала, что с одним из студентов в мессенджере связался незнакомец, который предложил совершить преступление за деньги.
Ранее похожий инцидент произошел около железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге. Там 15-летний подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию. Он выполнял задание куратора, которое получил в одном из мессенджеров. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.
До этого суд приговорил двух подростков к шести годам лишения свободы за серию поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне.
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