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17 июля, 11:59

Политика

Заседание суда по делу политика Надеждина прервали из-за вызова скорой помощи

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Заседание Долгопрудненского городского суда по делу Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом) прервано из-за вызова бригады скорой медицинской помощи из-за плохого самочувствия политика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

"Мой подзащитный не может принимать дальнейшее участие в заседании из-за резкого ухудшения самочувствия, вызванного "психологическим и эмоциональным давлением" в ходе процесса", – заявила его адвокат Наталия Тихонова.

В свою очередь, другой адвокат Надеждина Дмитрий Трунин уточнил, что дело политика связано с видероликом с участием Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским и запрещен в РФ), ссылку на который политик разместил в своих соцсетях.

Надеждина внесли в реестр иностранных агентов в июле. По данным Минюста, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системы страны.

Через несколько дней Надеждина задержали. Политику могло грозить до 15 суток ареста из-за демонстрации экстремистской символики, но позже в тот же день его отпустили. При этом ему запретили выезд из РФ. Сам Надеждин отметил, что его защита считает такое решение незаконным.

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