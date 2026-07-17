Тест-системы болезни Альцгеймера могут зарегистрировать в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом РИА Новости заявила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Яковлева.

"Я думаю, что к концу года мы их зарегистрируем", – сказала собеседница агентства.

Кроме того, в 2026 году ожидается регистрация и появление на российском рынке лекарства для лечения легочной артериальной гипертензии. Исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека разработал активное вещество селексипаг, а его производственную реализацию осуществляет Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА.

Параллельно завершается подготовка еще трех препаратов для редких заболеваний: миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.