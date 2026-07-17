В Москве два пассажира электробуса пострадали после опасного маневра авто

Два человека пострадали при экстренном торможении электробуса в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел утром 17 июля в районе дома 18а на Бережковской набережной. По предварительным данным, водитель авто грубо нарушил правила дорожного движения, подрезав электробус, который следовал по маршруту № 150.

На кадрах, опубликованных департаментом транспорта Москвы, видно, что автомобилист внезапно перестроился в полосу движения электробуса. В результате водитель электробуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с машиной. Из-за этого два пассажира общественного транспорта получили травмы, их госпитализировали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. ГУП "Мосгортранс" пообещал оказать помощь ГИБДД и пострадавшим.

"Водитель легкового автомобиля будет привлечен к ответственности и понесет наказание за опасное вождение", – отметили в ведомстве.

Дептранс попросил водителей соблюдать правила дорожного движения. Им напомнили, что в салоне общественного транспорта находятся люди, в том числе и маломобильные граждане, которые могут получить травмы из-за подобных действий автомобилистов.

Ранее автобус "ЛиАЗ", за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, сбил 26-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в Ярославле. По предварительным данным, водитель проехал на красный свет. В результате пешеход получила травмы.

Девушку доставили в больницу, где она и скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водитель автобуса задержан. Он заявил, что не заметил пешехода.

