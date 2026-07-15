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15 июля, 12:44

Происшествия

Пострадавшая в ДТП с автобусом девушка скончалась в Ярославле

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

Девушка, пострадавшая при наезде автобуса в Ярославле, скончалась в больнице. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

ДТП произошло 14 июля на проспекте Октября. По данным полиции, водитель автобуса "ЛиАЗ" 1988 года рождения сбил девушку 2000 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали, однако спасти ее не удалось. В экстренных службах Ярославской области утверждали, что автобус проехал на красный свет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Тверской области. Предварительно, на трассе М-10 "Россия" водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной. В результате скончались три пассажира легковушки, в том числе двое детей, и сам водитель.

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Красноярске

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