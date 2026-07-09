09 июля, 08:28Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тверской области
Фото: МАХ/"Прокуратура Тверской области"
Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в столкновении с грузовиком в Тверской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС в МАХ.
Авария произошла 9 июля на трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком округе в Твери. В результате аварии скончались три пассажира легкового автомобиля, среди которых были несовершеннолетние, и водитель.
Согласно предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. Правоохранители устанавливают детали инцидента.
Ранее стало известно, что ребенок погиб в аварии в Подмосковье. Он находился в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.