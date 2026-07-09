Центр "Мои документы" Красносельского района открылся после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр госуслуг Красносельского района возобновил прием посетителей после ремонта. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Офис "Мои документы" открылся 9 июля после обновления системы противопожарной защиты. Центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00 по адресу улица Верхняя Красносельская, дом 3, строение 2.

Ранее МФЦ по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22, на юго-востоке Москвы временно не принимал посетителей. Жителей района просили обращаться в ближайший центр в Марьино на Люблинской улице. Позднее в официальном канале организации сообщили, что офис восстановил прием и работает в обычном режиме.

Также сообщалось о временном закрытии центра "Мои документы" в районе Дорогомилово в связи с ремонтными работами. В здании также планируют улучшить систему защиты от пожаров.