МФЦ в районе Капотня приостановил прием посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Офис "Мои документы" по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22 временно не принимает посетителей. Соответствующая информация опубликована в официальном канале столичных центров госуслуг в мессенджере MAX.

Москвичам напомнили, что 99% госуслуг можно оформить в любом МФЦ. Ближайший находится в районе Марьино по адресу Люблинская улица, дом 100.

"Информация о восстановлении работы центра госуслуг района Капотня будет размещена в наших каналах", – уточняется в публикации.

Ранее центр "Мои документы" в районе Дорогомилово закрылся на ремонт. В здании обновят системы противопожарной защиты. До завершения работ горожане могут получить готовые документы в МФЦ района Филевский Парк по адресу улица Новозаводская, дом 25, корпус 1.