Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 19:58

Город

МФЦ в районе Капотня приостановил прием посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Офис "Мои документы" по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22 временно не принимает посетителей. Соответствующая информация опубликована в официальном канале столичных центров госуслуг в мессенджере MAX.

Москвичам напомнили, что 99% госуслуг можно оформить в любом МФЦ. Ближайший находится в районе Марьино по адресу Люблинская улица, дом 100.

"Информация о восстановлении работы центра госуслуг района Капотня будет размещена в наших каналах", – уточняется в публикации.

Ранее центр "Мои документы" в районе Дорогомилово закрылся на ремонт. В здании обновят системы противопожарной защиты. До завершения работ горожане могут получить готовые документы в МФЦ района Филевский Парк по адресу улица Новозаводская, дом 25, корпус 1.

Читайте также


город

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика