ФСБ задержала двоих граждан, готовивших подрыв поезда с горючим в Подмосковье

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Силовики задержали двоих россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчины общались со спецслужбами Украины и действовали по заданию куратора. Они забрали из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта, провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для подрыва.

В ФСБ отметили, что задержанные дают признательные показания. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела. При этом данное задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, наблюдавшего за военными объектами в столичном регионе. Речь идет о мужчине 2005 года рождения. Известно, что его завербовали с помощью одного из мессенджеров. Он также подбирал людей для оказания помощи Украине.