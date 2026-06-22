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22 июня, 18:39

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NBC: певец Род Стюарт почти потерял сознание на концерте в США

Певец Род Стюарт почти потерял сознание на концерте в США

Фото: Getty Images/John Medina

Британский певец Род Стюарт прервал концерт в американском штате Юта, поскольку почти потерял сознание во время выступления. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным журналистов, 81-летний исполнитель выступал в городе Уэст-Вэлли-Сити, который находится на высоте более 1,3 километра над уровнем моря. Стюарт неожиданно прервал концерт, дав сигнал своей команде. После этого один из сотрудников надел ему на лицо кислородную маску.

Когда певцу стало лучше, он заявил, что почти потерял сознание, а также добавил, что "шоу должно продолжаться".

Ранее музыкант Эд Ширан во время концерта в США объявил о решении временно уйти со сцены. По его словам, он хочет заняться "чем-то вроде отцовства". У певца двое детей – сын и дочь. Он не виделся с семьей с самого начала тура, который стартовал в Новой Зеландии в январе этого года.

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