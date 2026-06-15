Музыкант Эд Ширан объявил о перерыве в карьере ради отцовства

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Британский музыкант Эд Ширан во время концерта в американском Глиндейле объявил о решении временно уйти со сцены. Выступление в Аризоне, по его словам, станет последним на ближайшее время, сообщила газета Daily Mail.

"Я, наверное, возьму перерыв, когда закончится этот тур, и займусь чем-то вроде отцовства", – заявил Ширан.

Музыкант признался, что его приоритеты изменились и ему необходимы перемены. У артиста двое детей – сын и дочь, при этом он не виделся с семьей с самого начала тура, стартовавшего в Новой Зеландии в январе 2026 года.

Ранее американский актер и режиссер Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет и сейчас находится на пенсии. За более чем 60 лет он создал культовые образы и снял десятки картин, ставших классикой, включая "Грязного Гарри", "Непрощенного" и "Малышку на миллион".

Последней работой режиссера стал фильм "Присяжный № 2", премьера которого состоялась в 2024 году.