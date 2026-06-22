NYP: вице-президент Estee Lauder Ашер умер от инъекции филлера

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Вице-президент американского премиального бренда косметики Estee Lauder Кендал Ашер скончался из-за инъекции филлера, сообщает New York Post.

Уточняется, что топ-менеджер умер в феврале 2026 года в возрасте 56 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, после введения филлера произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Как рассказал сотрудник Института медицинской эстетики Allergan, дерматолог-косметолог Кеннет Марк, наполнитель могли случайно ввести в кровеносный сосуд. Это крайне редкое явление при использовании филлера для лица, чаще оно встречается при инъекциях больших объемов жира в ягодицы, объяснил специалист.

Ашер начал свой путь в бьюти-индустрии в 1995 году в качестве полевого торгового представителя бренда Aramis. Позднее он стал работать с маркой Bobbi Brown Cosmetics, затем около шести лет занимал позицию вице-президента по маркетингу в L'Oreal.

После прихода в Estee Lauder Ашер отвечал за развитие стратегий для премиального портфеля брендов корпорации. Он руководил такими марками, как La Mer, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Kilian Paris, Balmain Beauty и Frederic Malle.