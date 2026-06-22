Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 19:17

В мире
Главная / Новости /

NYP: вице-президент Estee Lauder Ашер умер от инъекции филлера

Вице-президент Estee Lauder Ашер умер от инъекции филлера

Фото: Legion-Media.com/Imagespace via ZUMA Wire/Jeremy Smith

Вице-президент американского премиального бренда косметики Estee Lauder Кендал Ашер скончался из-за инъекции филлера, сообщает New York Post.

Уточняется, что топ-менеджер умер в феврале 2026 года в возрасте 56 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, после введения филлера произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Как рассказал сотрудник Института медицинской эстетики Allergan, дерматолог-косметолог Кеннет Марк, наполнитель могли случайно ввести в кровеносный сосуд. Это крайне редкое явление при использовании филлера для лица, чаще оно встречается при инъекциях больших объемов жира в ягодицы, объяснил специалист.

Ашер начал свой путь в бьюти-индустрии в 1995 году в качестве полевого торгового представителя бренда Aramis. Позднее он стал работать с маркой Bobbi Brown Cosmetics, затем около шести лет занимал позицию вице-президента по маркетингу в L'Oreal.

После прихода в Estee Lauder Ашер отвечал за развитие стратегий для премиального портфеля брендов корпорации. Он руководил такими марками, как La Mer, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Kilian Paris, Balmain Beauty и Frederic Malle.

Читайте также


за рубежом

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика