Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:58

Экономика

Соосновательница бренда Gap Дорис Фишер скончалась в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gap

Соосновательница американского бренда одежды Gap Дорис Фишер скончалась в возрасте 94 лет в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Дорис Фишер, первопроходец в сфере американской розничной торговли и убежденный сторонник искусства и образования, мирно скончалась в Сан-Франциско", – говорится в публикации.

Фишер родилась в 1931 году. В 1953-м она окончила Стэнфордский университет по специальности "экономика", а в 1969-м вместе с мужем Доном Фишером основала компанию Gap. Она являлась равноправным партнером в предприятии с самого начала. Фишер вложила такую же сумму капитала, как и ее муж, и работала в первом магазине.

Она была консультантом компании по мерчандайзингу до 2003 года и оставалась в совете директоров до 2009-го. Кроме того, Фишер получила звание почетного пожизненного директора.

В настоящее время Gap управляет примерно 3 570 магазинами по всему миру. К брендам компании относятся Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta. Годовой объем продаж достиг около 15 миллиардов долларов в последнем финансовом году.

Также известно, что семья Фишер собрала одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в Соединенных Штатах, передав более 1,1 тысячи работ в дар Музею современного искусства Сан-Франциско.

Читайте также


бизнесэкономиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика