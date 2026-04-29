Создатель Хи-Мэна Роджер Свит умер на 92-м году жизни

Фото: x.com/InMemoriamX

Американский дизайнер игрушек, создатель фигурки Хи-Мэна, Роджер Свит умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его супругу.

Отмечается, что Свит страдал от деменции и провел последние годы в доме престарелых.

За несколько месяцев до смерти дизайнера его жена сообщила о резком ухудшении его состояния. Была запущена благотворительная кампания, в результате которой удалось собрать почти 94 тысячи долларов на лечение и уход за Свитом.

Роджер Свит родился в 1935 году. С 1970-х годов он работал в американской компании Mattel, выпустившей куклу Barbie и серию игрушек "Властелины Вселенной". Его Хи-Мэн впоследствии стал персонажем мультсериала "Хи-Мен и властелины Вселенной" и стал значимым поп-культурным персонажем.