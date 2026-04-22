Умер основатель фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Основатель фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Уход Евгения Львовича – невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким – всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет", – цитирует его пост в МАХ телеканал "360".

Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Изначально он планировал связать свою жизнь с медициной. В 1983 окончил Свердловский медицинский институт, а в 1991-м – интернатуру при ОКБ № 1 и аспирантуру в Медицинском научном центре.

Однако главным делом его жизни стала музыка. Еще студентом Горенбург начал проводить выездные дискотеки, а в 1987 году создал рок-группу "ТОП", где был фронтменом, композитором и автором песен.

В 2000 году в честь своего 40-летия он организовал концерт, который положил начало фестивалю "Старый Новый Рок". Настоящим прорывом стал запуск Ural Music Night ("Ночь музыки") в 2015-м, который быстро вырос в крупнейшее музыкальное событие России, ежегодно собирающее до полумиллиона зрителей. Позже Горенбург основал также книжный фестиваль "Красная строка".

Вместе с тем он долгие годы был президентом спортивного клуба "Динамо-Строитель" по хоккею на траве и занимался другими общественными и коммерческими проектами.