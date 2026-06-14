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14 июня, 09:14

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Японский депутат Сёдзи: Токио нужно налаживать отношения с Москвой

В Японии заявили о необходимости налаживания отношений с Россией

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Токио важно постепенно налаживать отношения с Москвой, так как США больше не могут контролировать весь мир. Об этом ТАСС заявил депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида.

"Нам нужно спокойно обдумать это, и, даже если это не произойдет сразу, я думаю, самое важное – это постепенное расширение дружеских отношений и взаимной поддержки между Россией и Японией", – сказал собеседник агентства.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уточнил, что возобновление контактов между Москвой и Токио возможно при отказе японских властей от враждебного антироссийского курса, который, по мнению дипломата, не отвечает интересам Японии и ее народа.

Руденко также обратил внимание на шаги японского руководства по милитаризации государства и расширению военно-технического содействия Украине.

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