06 августа, 13:30Общество
Ливень, гроза и ветер до 17 м/с обрушатся на Москву
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с 15:00 6 августа до конца суток 7 августа местами ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы (КГХ).
В период непогоды жителям и гостям Москвы порекомендовали не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. В дневные и вечерние часы 7 августа возможен град.
В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Москве призвали жителей и гостей столицы парковать машины только в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.
В ведомстве напомнили, что при необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, а также по единому столичному номеру доверия – 8 (495) 637-31-01.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в субботу, 8 августа, в столичном регионе ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся понижением температуры до +22–27 градусов.
В воскресенье установится переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров покажут +20–25 в дневное время и +9–14 градусов ночью.
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