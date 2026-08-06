Ливень, гроза и ветер до 17 м/с обрушатся на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 15:00 6 августа до конца суток 7 августа местами ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы (КГХ).

В период непогоды жителям и гостям Москвы порекомендовали не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. В дневные и вечерние часы 7 августа возможен град.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Москве призвали жителей и гостей столицы парковать машины только в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

В ведомстве напомнили, что при необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, а также по единому столичному номеру доверия – 8 (495) 637-31-01.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в субботу, 8 августа, в столичном регионе ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся понижением температуры до +22–27 градусов.

В воскресенье установится переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров покажут +20–25 в дневное время и +9–14 градусов ночью.