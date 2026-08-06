Дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливневые дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье в субботу, 8 августа, сообщила в беседе с ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В субботу мы ожидаем ливневые дожди, грозы и ослабление жары до умеренных 22–27 градусов", – сказала синоптик.

В воскресенье, 9 августа, по ее словам, будет переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем в Москве и Подмосковье в четверг, 6 августа. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00.

Одновременно с этим к концу рабочей недели в Москве ожидается жара до 31 градуса. 6 и 7 августа ночью температура составит 16–18 градусов, а в пятницу может подняться до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 29–31 градуса. Горожан призвали избегать длительного пребывания на улице и заботиться о питомцах.