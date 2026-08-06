Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару 6 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильная жара ожидается в Москве 6 августа. Температура достигнет 29–31 градуса, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На фоне такой погоды горожан призвали избегать длительного пребывания на улице и заботиться о питомцах.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем канале в МАХ, что в начале дня территорию мегаполиса пересечет теплый атмосферный фронт, а днем столица попадет в теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации могут пойти кратковременные дожди и грозы. При этом температура продолжит расти, подчеркнул синоптик.

Он уточнил, что ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, по словам метеоролога, в пятницу, 7 августа, столбики термометров также покажут до 32 градусов. Вероятны кратковременный дождь и местами ливни с грозой.

В связи с жарой Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. На станциях, где температура воздуха превышает 28 градусов, организуют раздачу воды.

Кроме того, бесплатную питьевую воду начнут раздавать пассажирам на семи столичных вокзалах и двух железнодорожных станциях. Раздача будет проходить с 14:00 до 17:00.

