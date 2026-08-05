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05 августа, 12:26

Транспорт

Москвичам будут раздавать воду на вокзалах и ж/д станциях из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатную питьевую воду начнут раздавать пассажирам на семи столичных вокзалах и двух железнодорожных станциях из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Раздача будет проходить с 14:00 до 17:00. Воду предложат на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и Площадь трех вокзалов. Сотрудники компании будут ждать пассажиров у брендированных стоек.

В ЦППК пояснили, что на первой рабочей неделе августа в Москве и области ожидается 27 градусов и выше, в связи с чем и была возобновлена раздача воды.

В свою очередь, Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за жаркой погоды. В частности, шахты тоннельной вентиляции работают интенсивнее, обеспечивая непрерывный приток свежего воздуха с улицы в пассажирские помещения и выводя отработанный воздух на поверхность.

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