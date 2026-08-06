Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 10:45

Общество

В Московском регионе возможен град 7 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе в пятницу, 7 августа, возможен град. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, в этот день через регион пройдет холодный атмосферный фронт.

"В пятницу уже в утренние часы в западных и северо-западных районах Московской области будут идти дожди, греметь гроза. Днем в Москве воздух успеет прогреться до плюс 29–31 градуса", – рассказал Ильин.

Помимо дождей и грозы, синоптик предупредил о возможном граде. При грозе порывы ветра могут достигать 13–17 метров в секунду. В ночь на пятницу в центре Москвы будет не ниже плюс 20 градусов, по области – около плюс 15–20 градусов.

Кроме того, ливневые дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье в субботу, 8 августа. Температура воздуха составит 22–27 градусов. При этом в воскресенье, 9 августа, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 августа

Читайте также


обществопогодагород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика