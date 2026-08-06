В Московском регионе возможен град 7 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе в пятницу, 7 августа, возможен град. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, в этот день через регион пройдет холодный атмосферный фронт.

"В пятницу уже в утренние часы в западных и северо-западных районах Московской области будут идти дожди, греметь гроза. Днем в Москве воздух успеет прогреться до плюс 29–31 градуса", – рассказал Ильин.

Помимо дождей и грозы, синоптик предупредил о возможном граде. При грозе порывы ветра могут достигать 13–17 метров в секунду. В ночь на пятницу в центре Москвы будет не ниже плюс 20 градусов, по области – около плюс 15–20 градусов.

Кроме того, ливневые дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье в субботу, 8 августа. Температура воздуха составит 22–27 градусов. При этом в воскресенье, 9 августа, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит 9–14 градусов, днем – 20–25 градусов.