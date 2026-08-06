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06 августа, 14:18

Общество

Ямпольская призвала оптимизировать поступление в вузы по олимпиадам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила оптимизировать олимпиады, которые предоставляют преференции при поступлении в российские вузы, сообщает ТАСС.

"Тут вопрос к министерству образования и науки. Возможно, они сочтут необходимым оптимизировать перечень олимпиад, которые дают преференции при поступлении в вузы. Мы все заинтересованы в том, чтобы ни один способный, талантливый ребенок, желающий учиться и работать в России, не был нами потерян", – подчеркнула она.

Как отметила Ямпольская, ребята, набравшие высокие баллы за ЕГЭ, не могут попасть в учебные заведения из-за большого количества абитуриентов, которые поступают по итогам олимпиад. По словам советника президента, нужно быть уверенными в полной прозрачности олимпиад, которые входят в список от Минобрнауки.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что лидерами по числу абитуриентов в рамках приемной кампании 2026 года стали Москва (511 тысяч), Санкт-Петербург (212 тысяч) и Казань (90 тысяч). Также в десятку вошли Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.

В Госдуме отметили, что ситуации, когда абитуриенты с максимальными баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад, носят единичный характер. Однако депутат Ольга Пилипенко призвала пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении, а также оценить сроки действия дипломов победителей.

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