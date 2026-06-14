Более 10 животных из приютов пристроили на выставке в "Сокольниках"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новый дом на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" нашли 12 животных из приютов. Хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

При этом 9 питомцев отправились в новые семьи прямо с выставки, а за остальными будущие владельцы приедут в приюты в ближайшее время.

В рамках мероприятия была подготовлена насыщенная программа. Гостей приглашали получить консультации кинолога и ветеринарного специалиста, поучаствовать в творческих мастер-классах по созданию адресников для собак, браслетов, игрушек-травянчиков, росписи шоперов и деревянных значков. Одним из самых ярких событий стало дефиле собак.

При отсутствии возможности посетить выставку можно приехать в один из 13 городских приютов, где встречи с будущими хозяевами ждут более 15 тысяч животных. Заранее познакомиться с некоторыми из них и запланировать встречу можно при помощи сервиса "Моспитомец".

Ранее каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился более чем 500 новыми анкетами собак и кошек из городских приютов. Все животные готовы переехать в новый дом. Для будущих хозяев доступна подробная информация о характере и повадках каждого питомца, есть фотографии, а также возможность записаться на встречу с животным непосредственно в приюте.

