В сервисе "Моспитомец" опубликованы новые анкеты животных из приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился более чем 500 новыми анкетами собак и кошек из городских приютов. Все животные готовы переехать в новый дом, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для будущих хозяев доступна подробная информация о характере и повадках каждого питомца, есть фотографии, а также возможность записаться на встречу с животным непосредственно в приюте. Все представленные в каталоге кошки и собаки привиты, чипированы и социализированы при помощи специалистов.

По данным пресс-службы департамента информационных технологий Москвы, сервис "Моспитомец" создан с целью помочь как можно большему числу приютских животных обрести дом. Для поиска питомца можно применить фильтр по окрасу и возрасту, например, если пользователь ищет рыжего щенка.

Также есть быстрый тест на совместимость, состоящий из шести вопросов. После ответов система подберет наиболее подходящие анкеты. Благодаря этому можно заранее узнать, как питомец относится к людям и уживается с другими животными. Когда выбор сделан, остается записаться в приют для знакомства, чтобы убедиться, что это действительно подходящий питомец.

На текущий момент каталог сервиса насчитывает свыше 1,5 тысячи анкет. У каждого животного из приютов своя история и индивидуальные особенности.

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что в сервисе представлены животные из всех 13 городских приютов. В каталог ежедневно добавляют анкеты собак и кошек. Прежде чем животное отправится в новый дом, представители приюта и волонтеры проводят анкетирование. Это нужно, чтобы оценить, готов ли будущий хозяин и его семья к появлению питомца и смогут ли обеспечить ему безопасные и достойные условия содержания.

Среди недавно добавленных в каталог питомцев – щенок Галантус из приюта "Зеленоград". Ему всего четыре месяца, он общителен, любопытен и тянется к людям.

Котенок Локи из приюта "Искра" на северо-востоке столицы тоже ищет любящих хозяев. Озорной и активный малыш с радостью играет с игрушками, бегает, прыгает и исследует все вокруг.

Еще один новый обитатель приюта "Искра" – котенок Ричард. Он носит благородную дымчатую шубку и на первый взгляд кажется серьезным и робким, но на деле очень игривый.

Норла – юная собака из приюта для безнадзорных животных ТиНАО. У нее осторожный взгляд и большое сердце. Она с интересом изучает окружающий мир, хорошо ходит на поводке и старается держаться рядом с человеком.

Упитанный рыжий кот Саня живет в приюте для безнадзорных животных ТиНАО. Он склонен прятаться при малейшем ощущении опасности, не любит громких звуков и криков, поэтому предпочитает уединение.

Псу Каину из того же приюта не хватает активных прогулок – из-за этого он даже немного поправился. Животное с уживчивым характером станет отличным компаньоном для добрых хозяев, похожих на него по характеру.

Космея – молодая и спокойная кошка из приюта Южного административного округа. Она сочетает в себе спокойствие и игривость, постепенно раскрываясь перед терпеливыми людьми. Если уважать ее ритм и личное пространство, она ответит теплом и с удовольствием будет играть.

Ласковая и общительная собака Зира из приюта "Зоорассвет" тоже ждет новый дом. На прогулках она любит исследовать окрестности и общаться с людьми, а взамен готова подарить свою преданность.

Котенок Мандаринка из приюта для безнадзорных животных ТиНАО только начинает познавать мир. Для него каждый день – это приключение, полное открытий и забавных шалостей.

Чтобы организовать встречу с понравившимся питомцем, нужно авторизоваться на портале mos.ru – потребуется стандартная или полная учетная запись. Затем в карточке животного следует нажать на кнопку "Записаться", указать имя, номер телефона и адрес электронной почты. После этого сотрудник приюта свяжется с заявителем, чтобы обсудить дату и время визита.

Во время встречи можно будет погладить питомца и погулять с ним. Если посетитель решит забрать кошку или собаку в семью, оформляется договор ответственного содержания – он предусматривает трехдневный срок на обдумывание решения.

Ранее сообщалось, что весной 700 животных из столичных приютов обрели новый дом. Среди них – 497 собак и 203 кошки. В частности, благодаря мероприятию "Моспитомец х Четвероногий друг" дом нашли более 50 собак и кошек.