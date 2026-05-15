15 мая, 15:44

Город

В проекте "Активный гражданин" выберут летнего амбассадора сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участникам проекта "Активный гражданин" предстоит выбрать летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" на портале mos.ru. Кандидатами стали обитатели 13 приютов города, передает портал мэра и правительства Москвы.

Выбор предстоит сделать среди 6 кошек и 7 собак. Победитель голосования станет героем стикерпаков, а его персональную карточку разместят в верхней части раздела "Ждут знакомства" на странице сервиса "Моспитомец" и выделят специальной рамкой, чтобы привлечь внимание потенциальных владельцев.

На роль летнего амбассадора претендуют кошки, каждая из которых имеет непростую историю. Например, Тигрис оказалась в приюте "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" прямо с улицы. Этой пятилетней кошке удалось заново научиться доверять людям, и теперь во время поглаживаний она ласково трется носом о ладонь.

Трехцветную Андромеду сотрудники службы отлова забрали с улицы и передали в приют "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" в прошлом году. У нее диагностирована вирусная лейкемия, однако это не мешает ей оставаться активной и жизнерадостной. Отмечается, что Андромеда отлично подойдет тем, кто планирует завести всего одного питомца.

Семнадцатилетняя британская кошка по имени Елизавета поступила в приют "Искра" Северо-Восточного административного округа в тяжелом состоянии. Специалисты подлечили животное и подготовили его к переезду в новый дом. Будущим владельцам следует иметь в виду, что из-за возраста кошке требуется особый уход.

Восьмилетняя кошка Манго из приюта Юго-Восточного административного округа обожает играть и исследовать окружающий мир. Она охотно контактирует с людьми и без труда сможет стать частью новой семьи.

Пятилетнюю Сибирь нашли на улице и передали в приют "Некрасовка" в том же округе. Несмотря на непростой опыт жизни без дома, она сохранила озорной нрав и легко знакомится с людьми.

Уже на протяжении восьми лет любящую семью в приюте "Печатники" в Юго-Восточном округе ждет зеленоглазая Николь. Подчеркивается, что она станет идеальным спутником для тех, кто ищет спокойного и воспитанного друга.

Также участники голосования могут отдать свой голос за одну из собак с непростой судьбой. Например, за энергичную Бусинку, которая в 2024 году поступила в приют Западного административного округа прямо с улицы. Эта собака любит игры и продолжительные прогулки.

Подобрали на улице и шестилетнего Бомбея из приюта "Большой" Северного административного округа. Пес дисциплинированный и добрый. Как отмечается, он станет надежным другом для своих будущих хозяев.

Алабай по кличке Бинго остался без хозяина после его смерти и поступил в приют "Малый" Северного административного округа в истощенном состоянии. Этот крупный пес отличается уравновешенным и спокойным нравом, любит внимание и охотно идет на контакт с человеком.

Девятилетний Рябчик попал в приют в Троицком и Новомосковском административных округах после того, как его отловили на улице. Он приучен к прогулкам на поводке и очень любит водные процедуры.

Жильцы одной из столичных многоэтажек обнаружили трехлетнюю Миру прямо в своем дворе. Собака была беременна и избегала общения с людьми, поэтому было принято решение вызвать официальную службу отлова и передать животное в приют "Дубовая Роща" в Северо-Восточном округе. В настоящее время Мира здорова, но предпочитает специальный корм для животных с чувствительным пищеварением. Она станет отличным компаньоном для тех, кто ищет жизнерадостного друга.

Семилетняя Клико поступила в приют "Красная Сосна" в Северо-Восточном округе вместе со своими щенками. Поначалу запуганная собака постепенно начала доверять людям и теперь готова стать частью семьи.

А трехлетняя Молли из приюта Юго-Западного административного округа, напротив, очень общительна. Она быстро идет на контакт как с людьми, так и с другими собаками. Она станет идеальным компаньоном для прогулок.

В 2026 году москвичам нужно будет выбрать еще двух амбассадоров сервиса – на осенний и зимний сезоны. Уточняется, что этот статус может стать для одного из питомцев городского приюта настоящим шансом изменить свою судьбу. Кроме того, участвуя в голосовании, москвичи увеличивают шансы каждого кандидата обрести дом и хозяев.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в столице откроется более 1 200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных против бешенства. По словам председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина, дополнительные временные пункты бесплатной вакцинации в городе уже работают.

